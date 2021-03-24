Son Dakika | İngiliz ordusu yeni savunma stratejisinde TSK'yı örnek aldı
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Son Dakika | İngiliz ordusu yeni savunma stratejisinde TSK'yı örnek aldı

24.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:09
Son Dakika | İngiliz ordusu yeni savunma stratejisinde TSK'yı örnek aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere hükümeti, İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu ortaya koyarak yayınladığı yeni savunma stratejisinde, TSK'nın yeni savaş teknolojilerini örnek aldı.

İngiltere hükümeti, İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu ortaya koyarak yayınladığı yeni savunma stratejisinde, TSK'nın yeni savaş teknolojilerini örnek aldı.

İngiltere hükümeti, savunma stratejisinde İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu ortaya koyan yeni bir savunma stratejisi yayınladı. Hükümetin, "Rekabetçi Bir Çağda Savunma" başlığı ile İngiltere'nin yeni savunma stratejini yayınladığı belgede, Türk ordusunun insansız hava aracı (IHA) ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) geliştirdiği savunma modelini örnek aldığı görüldü.

İngiltere'nin Savunma Strateji belgesinde Libya ve Dağlık Karabağ'da silahlı insansız hava araçlarının, yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine meydan okuduğuna dikkat çekilerek, İngiliz ordusunda da benzer savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği ve asker sayısının azaltılmasının planlandığı bildirildi. Belgede ayrıca Geleceğin Hava Muharebe Sistemlerine (FCAS) stratejik yatırımların yapılacağı, yeni nesil savunma yeteneklerine ve modern silah sistemlerine daha fazla bütçe ayrılacağı belirtildi.

İngiltere: "Türkiye önemli bir NATO müttefiki"

Belgede Yunanistan, Polonya, İspanya ve Türkiye'nin NATO'nun savunmasında önemli rollere sahip olduğu ve Birleşik Krallık'ın savunma sanayisi ortakları arasında yer aldığı ifade edildi. Belgede, Türkiye'nin "terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli bir rol oynayacak NATO müttefiki" olduğu belirtilirken, İngiltere'nin Türkiye ile operasyonlar ve endüstriyel iş birliği konularında uzun dönemli ilişkilerin sağlamlaşması için çalışacağı belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace daha önce yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin Suriye ve Libya'da kullanmasıyla sahada üstünlük sağlandığını vurgulayarak, Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını örnek göstermişti. - MANCHESTER

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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