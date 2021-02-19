Son dakika! İngiliz mahkemesi: Sağlık Bakanı koruyucu malzeme alımında Kamu İhale Kanunu'nu ihlal etti
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Son dakika! İngiliz mahkemesi: Sağlık Bakanı koruyucu malzeme alımında Kamu İhale Kanunu'nu ihlal etti

19.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:40
Son dakika! İngiliz mahkemesi: Sağlık Bakanı koruyucu malzeme alımında Kamu İhale Kanunu'nu ihlal etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre İngiltere'de yüksek mahkeme, koruyucu malzeme alımında ihale kararlarını yayımlamayan Sağlık Bakanı'nın Kamu İhale Kanunu'nu ihlal ettiğine karar verdi.

İngiltere'de yüksek mahkeme, koruyucu malzeme alımında ihale kararlarını yayımlamayan Sağlık Bakanı'nın Kamu İhale Kanunu'nu ihlal ettiğine karar verdi.

Sky News'te yer alan haberde, İngiliz hükümetinin, koruyucu malzeme alımında yapılan milyarlarca sterlinlik kamu harcamasının ayrıntılarını yayımlamayarak yasaları çiğnediği belirtildi.

Haberde, Londra Yüksek Mahkemesinin, 30 gün içerisinde ihale kararlarını yayımlamayan Sağlık Bakanı'nın Kamu İhale Kanunu'nu ihlal ettiğine ve halkın kamu harcamalarının kime gittiğini, neye harcandığını, ilgili sözleşmelerin nasıl yapıldığını bilme hakkının olduğuna hükmettiği bildirildi.

Bir Sağlık Bakanlığı yetkilisi ise kararları çok kısa sürede aldıklarını, Ulusal Sağlık Servisini (NHS) ve halkı korumak, gerekli hayati malzemeleri güvence altına almak için sözleşmeleri hızlı şekilde yaptıklarını savundu.

İngiltere'de "The Good Law Project" adlı kampanya grubu ve 3 muhalif milletvekili???????, tıbbi ürün satın alma geçmişi olmayan ve bazı durumlarda hatalı ekipman teslim eden firmalarla anlaşma yapıldığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığına karşı Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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