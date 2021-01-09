Son Dakika | İngiliz Başbakan: "Hastanelerimiz, her zamankinden daha fazla baskı altında"
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Son Dakika | İngiliz Başbakan: "Hastanelerimiz, her zamankinden daha fazla baskı altında"

09.01.2021 17:23 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:26
Son Dakika | İngiliz Başbakan:

Son dakika politika haberi... İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelerin her zamankinden daha fazla baskı altında olduğunu belirterek, virüsün yayılışını durdurmak için evden çıkılmaması uyarısında bulundu.

Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanelerimiz, salgının başlangıcından beri her zamankinden daha fazla baskı altında. Enfeksiyon oranları endişe verici bir hızla artmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Aşının kullanıma sunulmasının kendilerine yeni bir umut verdiğini vurgulayan Johnson, "Ancak şimdilik evde kalmak, Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) korumak ve hayat kurtarmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede, virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle vakalar hızlı bir şekilde artıyor.

Dün 1325 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana en yüksek günlük ölü sayısı tespit edilirken, 68 bin 53 Kovid-19 vakayla da en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

Artan vakaların etkisiyle hastaneler baskı altında kalırken, başkent Londra'da hastanelerin kapasitelerinin aşılmasının önlenmesi için "acil durum" ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Esen

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