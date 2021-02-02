Son dakika... İnegölspor Cevdet Enes'i transfer etti
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Son dakika... İnegölspor Cevdet Enes'i transfer etti

02.02.2021 18:56 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:00
Son dakika... İnegölspor Cevdet Enes'i transfer etti

Son dakika haberleri: Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Manisaspor'dan orta saha oyuncusu Cevdet Enes Varbil ile 2,5 yıllığına anlaştı.

Misli.com 2'nci Lig ekiplerinden İnegölspor, 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Manisaspor'dan orta saha oyuncusu Cevdet Enes Varbil ile 2,5 yıllığına anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine basın sözcüsü Cihan Bozacılar ile yönetim kurulu üyesi Ali Ezim katıldı.

İmza töreni sonrası konuşan Ezim, "Transferin son gününde Manisaspor'dan gelecek vaat eden orta saha oyuncusu Cevdet Enes Varbil'i transfer ettik. Cevdet kardeşimiz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah takımımıza hem katkı verecek hem de ileride maddi anlamda paydasını göreceğiz. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Cevdet Enes Varbil ise "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldim. Hedefim burayı bir basamak olarak kullanıp, daha iyi yerlere gitmek. Bu manada inşallah elimden gelen gayreti sarf edip hem kulübümün başarılı olmasına sağlayacağım hem de hedeflerime ulaşmış olacağım. İnegölspor çok mütevazi bir kulüp. Burada çok güzel karşılandım.  İnşallah her şey iki taraf içinde hayırlı olur" ifadelerini kullandı.


Son dakika... İnegölspor Cevdet Enes'i transfer etti
Son dakika... İnegölspor Cevdet Enes'i transfer etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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