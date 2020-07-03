Son dakika! İnegöl Şoförler Odası Başkanı Korkmaz, koronavirüse yakalandı
Son dakika habere göre İNEGÖL Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
03.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:11
İNEGÖL Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedaviye alınan Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz, halsizlik ve kuru öksürük şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne giderek, Covid-19 testi yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Korkmaz, hastanede koronavirüs tedavisine alındı. Bahattin Korkmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek, telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür etti.
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Kaynak: DHA