Son Dakika | İnegöl'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
12.03.2021 13:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:13
Son dakika haberler... Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi, yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi, yaralandı.
Kozluca Bulvarı'nda Arif Mert D. yönetimindeki 16 YC 547 plakalı otomobil, Musa Ö'nün kullandığı 34 YCJ 875 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada Belma Ö. (31), yaralandı.
İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek