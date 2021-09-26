Son dakika... İnegöl'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alanyurt'tan ilçe merkezine seyreden Sefa B. idaresindeki 16 Y 1990 plakalı otomobil ile Medine E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.
Kazada, Medine E. ile arkasında bulunan annesi Şehzade E. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri