Son dakika... İnegöl'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... İnegöl'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Son dakika... İnegöl'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alanyurt'tan ilçe merkezine seyreden Sefa B. idaresindeki 16 Y 1990 plakalı otomobil ile Medine E'nin kullandığı şarjlı motosiklet çarpıştı.

Kazada, Medine E. ile arkasında bulunan annesi Şehzade E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika... İnegöl'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem

Aydın'dan Bursa'ya kaçan Tuana'nın annesi: Yurtta kalmasını kabul edemem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Devlet Bahçeli
Magazin Gazeteler
Spor Ali Palabıyık Mesut Özil Mario Balotelli
Tüm Haberler Murat Kurum Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Hava Durumu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... İnegöl'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 14:30:48. #1.11#