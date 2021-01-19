İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle kaza: 1 yaralı
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İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle kaza: 1 yaralı

19.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:53
İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle kaza: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürdüğü yolda, Adnan Kaya'nın kullandığı 10 E 4158 plakalı otomobil, ara sokaktan çıkan Mesut Şen yönetimindeki 16 BJL 40 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif yaralanan Adnan Kaya, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle kaza: 1 yaralı
İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle kaza: 1 yaralı
İnegöl'de sis ve buzlanma nedeniyle kaza: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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