Son Dakika: İnegöl'de seyir halindeki traktör yandı
Gelen son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi.
03.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yangın çıkan traktör kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı kırsal Konurlar Mahallesi'nde ormanda çalışmaya giden H.K. idaresindeki tescilsiz traktör, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.
Sürücünün durdurup inmesinin ardından alevler aracın tamamını sardı.
Traktörün kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA