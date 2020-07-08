Son dakika... İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Son dakika... İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
08.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Fikret Sarı idaresindeki 16 ZY 0825 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde Hakan Tunar'ın kullandığı 11 BA 044 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Hakan Tunar ile Hülya Erdil, Emirhan (10) ve Ertuğrul Ünüvar (4) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı Ekonomi
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım Magazin
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi Ekonomi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor Güncel
Uzmanlardan intihara sürükleyen Mavi Bebek için uyarı: Çocuklar oyunun kölesi oluyor
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı Güncel
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum 3. Sayfa
Boşanmak isteyen kadının hayatı kabusa döndü: Tehdit mesajları alıyorum, ölmek istemiyorum
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
Bebek taksiye kusunca müşterisinden 400 lira para isteyen taksicinin işine son verildi
Bebek taksiye kusunca müşterisinden 400 lira para isteyen taksicinin işine son verildi
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
Son Dakika: BDDK'dan banka müşterilerine krediler konusunda kolaylık çağrısı
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
550 bin TL çalan hırsızları giydikleri kadın kıyafeti yakalattı
15 yaşındaki genç, 'Neden kadınlara bakıyorsunuz?' diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
15 yaşındaki genç, "Neden kadınlara bakıyorsunuz?" diye uyaran yaşlı adamı iterek ölümüne neden oldu
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
G.Saray'dan ayrıldıktan sonra Fransa'ya dönmesi beklenen Onyekuru Nijerya'ya gitti
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
Milli paraşütçü, iki şehir arasında paraşütle yolculuk yaparak rekor kırdı
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
CHP'li il başkanı İstanbul'un göbeğinde kapkaça uğradı
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Hendek'teki fabrika neden patladı? İş güvenliği uzmanının ifadesine göre kaza göz göre göre gelmiş
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
Eşinden ayrılan bir kişi, av tüfeği ile kendisini vurarak intihar etti
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe'nin isteğiyle Çeşme'deki ultra lüks villasını yeniledi
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Özgür Özel Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Erol Katırcıoğlu
Magazin Cem Davran Cem Yılmaz Demet Akbağ Gonca Vuslateri
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Fernando Muslera Robert Prosinecki
Daha Fazla Su İzmir Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: Son dakika... İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 12:00:12. #1.14#
title