Son dakika... İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
Son dakika gelişmesine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
08.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.07.2020 12:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Fikret Sarı idaresindeki 16 ZY 0825 plakalı otomobil, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde Hakan Tunar'ın kullandığı 11 BA 044 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Hakan Tunar ile Hülya Erdil, Emirhan (10) ve Ertuğrul Ünüvar (4) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA