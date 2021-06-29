İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde korkutan yangın
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İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi mobilya sanayinde faaliyet gösteren mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Saat 23.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi 6. Mobilya Sokak üzerinde bulunan 3. Katlı mobilya İskelethanesinin 3. Katındaki zımpara bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü. Yangın sonucu işyerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde korkutan yangın
İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde korkutan yangın
İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde korkutan yangın
İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde korkutan yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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