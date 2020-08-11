Son Dakika: İnegöl'de kaymakamdan korona tedbiri almayan işletmeye tepki Son dakika güncel haberine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Şükrü Görücü'nün de katıldığı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kaymakam Şükrü Görücü'nün de katıldığı koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Bir markette tedbirlerin uygulanmadığını tespit eden Görücü, "İnsan sağlığı bu, hiçbir tedbiriniz yok. Isı ölçeriniz yok, giriş ve çıkışlar tek yerden değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

Türkiye genelinde artan vaka sayıları sonrasında İçişleri Bakanlığının talimatıyla Bursa'nın İnegöl ilçesinde de denetimler sıkılaştırıldı. Yapılan denetime Kaymakam Şükrü Görücü, İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydebir, İlçe Jandarma Komutanı Ferruh Mağden, İlçe Sağlık Müdürü Enver Ünal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Akça ve muhtarlar katıldı. Tek tek denetlenen iş yerlerinde maske, sosyal mesafe, hijyen uyarıları yapılarak ısı ölçerler kontrol edildi.

'İNSAN SAĞLIĞI BU'

Kasımefendi Caddesi üzerinde bulunan bir markete yapılan denetim esnasında birçok tedbirin alınmadığı tespit edilince, Kaymakam Şükrü Görücü duruma tepki gösterdi. Dezenfektan ve ısı ölçerin olmadığı marketin çalışanlarına uyarılarda bulunan Görücü, "İnsan sağlığı bu, hiçbir tedbiriniz yok. Isı ölçeriniz yok, giriş ve çıkışlar tek yerden değil. Size odalar, tedbirleri tebliğ etmedi mi? Odalar konuya hassasiyet göstersin bir daha konuları anlatsın. Oda başkanları konuya hassasiyet göstersin. Sadece para kazanalım zihniyetiyle olmaz. Patronunuza söyleyin bugün 15.00'te kaymakamlığa gelsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA