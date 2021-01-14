Son dakika... İnegöl'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Son dakika... İnegöl'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

14.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:30
Son dakika... İnegöl'de kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Alanyurt yolunda seyreden Beytullah Y. idaresindeki 77 DU 365 plakalı kamyon ile Erdem K'nin kullandığı 16 JCA 16 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu kamyonun altında kalan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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