Son Dakika: İnegöl'de iş kazası: 1 yaralı
Son dakika gündem haberi: Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
20.08.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:00
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
İlçeye bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde bıçkı atölyesinde çalışan Ömer Canseven'in (56) üzerine, kesim yaptığı sırada tomruk devrildi.
Ağır yaralanan Canseven, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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Kaynak: AA