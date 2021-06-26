Son dakika... İncirliova Belediyesi çocuklar için yaz spor okulları açılacak

Son dakika haberleri: İncirliova Belediyesi, çocukların yaz mevsimini daha verimli geçirmesi ve tatil yaparken de kendilerini geliştirme şansı yakalamaları için yaz spor okulları açıyor.

İncirliova Belediyesi, çocukların yaz mevsimini daha verimli geçirmesi ve tatil yaparken de kendilerini geliştirme şansı yakalamaları için yaz spor okulları açıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya 7 ve 14 yaş arası tüm çocukları yaz spor okuluna katılmaya davet etti.

Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında faaliyet gösterecek yaz spor okulları 5 Temmuz'da başlayarak, 20 Ağustos'ta son bulacak. Yaz okullarına gitmek isteyen çocuklar, sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf ve veli izin dilekçesi ile İncirliova Belediyesi'nin spor birimi veya Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'na başvurabilecek. Spor okulları hakkında bilgi veren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Korona virüs salgını nedeniyle çocuklarımız uzun süredir sosyal aktiviteler ve spordan uzak kaldılar, evlerde çok sıkıldılar. Çocuklarımızın hem sosyalleşebilmeleri, hem de yaz tatilini daha verimli geçirebilmeleri için futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yaz spor okullarımızı açıyoruz. Spor okulumuz tamamen ücretsiz. 7 ve 14 yaş arası tüm çocuklarımızı yaz spor okuluna katılmaya davet ediyorum. Hedefimiz evlatlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutup, düzenli spor yapan sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı