Son Dakika: İncirliova Belediye Başkanı Kaya, gazetecilerle 24 Temmuz'u kutladı
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Son Dakika: İncirliova Belediye Başkanı Kaya, gazetecilerle 24 Temmuz'u kutladı

Gelen son dakika haberine göre İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Son Dakika: İncirliova Belediye Başkanı Kaya, gazetecilerle 24 Temmuz'u kutladı
24.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:00

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Kültürpark'ta gazetecilerle buluşan Kaya, konuşmasında, basın mensuplarının gününü tebrik etti.

Gazetecilerin yoğun mesai harcadığını aktaran Kaya, "Gece gündüz, yağmur çamur, koronavirüs demeden haberlere koşuyorsunuz. Bu sebeple bir kaç saatliğine de olsa o koşturmacadan kurtarıp sizlere teşekkür etmek istedik." dedi.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (AGC) Semra Şener ise kentte görev yapan gazetecilerin kadına şiddet konusunda duyarlı olduğunu, özellikle kadın meslektaşlarının güzel haberlere imza attığını söyledi.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı (ABGC) Cem Ulucan da bir basın meslek yasasına ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından gazetecilere deve sucuğu ve sütü ikram edildi.

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Kaynak: AA

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