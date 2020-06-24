Son Dakika | İnci kefallerinin göç macerası son buldu
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Son Dakika | İnci kefallerinin göç macerası son buldu

Son dakika güncel haberi: Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefallerin göç macerası biterken, gözlem noktalarındaki martı şöleni devam ediyor.

Son Dakika | İnci kefallerinin göç macerası son buldu
24.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:11

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefallerin göç macerası biterken, gözlem noktalarındaki martı şöleni devam ediyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine göç eden inci kefallerinin yumurtadan çıkan yavruları, Van Gölü'ne dönüş yolculuğuna başladı. İnci kefalleri üreme dönemi olan 15 Nisan -15 Temmuz tarihleri arasında tatlı sulara göç ediyor. Van Gölü'nün sodalı sularından çıkarak yumurtalarını bırakmak için nehirlere akın eden balıklar, bu yolculukta önlerine çıkan engelleri zıplayarak geçiyor. Milyonlarca balık, göç sırasında görsel bir şölen sunuyor.

Van'ın Erciş ilçesinde tatlı sulara göç eden ve suyun akışının tersine yüzen inci kefalleri, görsel şovları ve martıların avlanma çabaları vatandaşlar tarafından ilgiyle izleniyor. İnci kefalleri ile martıların görsel uyumu haziran ayı ortasına kadar sürdü. İnci kefalleri Van Gölü'ne dönerken gözlem noktasında uçuşmaya devam eden martıların görsel şöleni güzel manzaralar oluşturuyor.

"YUMURTADAN ÇIKAN İNCİ KEFALLERİNİN GERİ DÖNÜŞ ZAMANI"

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 15 Nisan tarihinde başlayan inci kefali göçünün sona doğru geldiğini belirtti. İlk etapta tatlı sulara üremek için göç eden inci kefallerin yumurtalarını bırakarak geri döndüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "İnci kefalleri ortalama 10 bin tane yumurta bırakıyor. Bu yumurtadan çıkan yavru balıklar annelerinin yolunu izleyerek Van Gölü'ne geri dönüş yapıyor. Bu bir milyon yıla yakın süredir devam eden kutsal bir yolculuktur. Fakat tarihinin hiçbir döneminde inci kefalleri böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadı. İnci kefalleri yüz binlerce yıl boyunca birçok engeli aştı. Ancak inci kefalinin yenemediği tek bir engel var, o da insanoğludur" dedi.

Van Gölü'ne dökülen derelerin inci kefallerinin yavrularıyla dolduğunu anlatan Akkuş, buradaki yavruların 3 yıl sonra gölde balıkçılık yapanların ekmeğini oluşturacağını ve anneleri gibi derelere göç edeceğini söyledi.

"İNSANLAR İNCİ KEFALLERİNE HASRET KALDI"

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan izlenme noktaları nedeniyle insanların inci kefalinin görsel şölenine hasret kaldığını dile getiren Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl korona virüsü salgınından dolayı insanlar inci kefallerine adeta hasret kaldı. Hastalığın önlemesi kapsamında alınan tedbirler nedeniyle bu alan ziyaretlere kapatılmıştı. Bu bize insanların inci kefali göçünü merakla beklediğini gösterdi. Geçen yıllara göre daha durgun bir sezon geçirildi. Fakat önümüzdeki yıllar binlerce insanın buraya geldiğini göreceğiz."

Erciş Balık Bendi'ne gelen ziyaretçiler ise inci kefalleri ile martıların şovunun çok keyifli olduğunu belirterek, herkesin inci kefali göçünü izlemesini tavsiye etti.

(Yılmaz Sönmez - Şükrü Akyüz/İHA)

Kaynak: İHA

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