Erdoğan ve İnce'den 45 Dakika Süren Tarihi Görüşme: Sohbet Ettik, Başarılar Diledik!
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme sona erdi. 45 dakikalık görüşme sonunda İnce, "Sohbet ettik, başarılar diledik." yorumunda bulundu.
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.
İNCE'DEN İLK YORUM: SOHBET ETTİK, BAŞARILAR DİLEDİK
45 dakika süren görüşme sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Sayın Genel Başkanı ve AK Parti'ye, partisine başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik." yorumunda bulundu.
Öte yandan AK Parti'li Elitaş ise görüşmeyle ilgili "Güzel bir sohbet oldu!" değerlendirmesinde bulundu.
ERDOĞAN RANDEVUYA OLUMLU CEVAP VERMİŞTİ
Tüm Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşeceğini ilan eden İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep etmiş ve olumlu yanıt almıştı.
KARAMOLLAOĞLU VE DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ
İnce, Erdoğan'la görüşmesinden önce dün, Saadet Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. İnce, bugün ise HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Deirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.