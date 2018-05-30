İnce'den Yeni Pensilvanya İddiası: Erdoğan'ın En Yakınındaki İsim Bana Anlattı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Kırıkkale'de vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin kuruluş aşamasında Pensilvanya'ya gidip FETÖ lideri Gülen ile görüştüğünü iddia eden İnce bugünkü açıklamalarında tartışmaya yeni bir boyut ekledi.

"EN YAKININDAKİ İSİM ANLATTI"

İnce, Erdoğan'ın "Kanıtlayamazsan namertsin" dediği iddialarını tekrar ederek "Erdoğan'ın en yakınındaki isim bunu bana anlattı" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, bir mitinginde Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'le görüştüğünü ve bunun ardından AK Parti'yi kurduğunu iddia etmişti.

"İSPATLAMAZSAN NAMERTSİN"

Erdoğan da bu iddiaya sert sözlerle cevap vermiş ve "Eğer bu iddianı ispatlamazsan namertsin" diye çıkışmıştı.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir adım daha geldi ve Muharrem İnce hakkında suç duyurusunda bulundu ve İnce'ye tazminat davası açtı.