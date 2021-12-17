Son dakika! İmamoğlu'ndan esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt - Haberler
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Son dakika! İmamoğlu'ndan esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna yanıt

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kayseri'de bir esnafın "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek." yanıtını verdi.

İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Cuma namazını tarihi Hunat Camisi'nde kılan İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı Millet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."

İmamoğlu, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

Son dakika! İmamoğlu'ndan esnafın Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz? sorusuna yanıt

Son dakika! İmamoğlu'ndan esnafın Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz? sorusuna yanıt

Son dakika! İmamoğlu'ndan esnafın Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz? sorusuna yanıt

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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