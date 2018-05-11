İstanbul'da İlkokuldaki Bomba Paniğinin Nedeni Belli Oldu!
İstanbul Esenler'de bir ilkokulda yapılan bomba ihbarından sonra öğrenciler tahliye edildi. Bombanın 13 yıl önce askeri alandan toprakla okula getirildiği ortaya çıktı.
Esenler'de bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı. Öğrenciler okuldan tahliye edildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası bulundu. Bombanın 2005 yılında askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.
TOPRAĞA GÖMÜLÜ CİSİM BULUNDU
Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "bomba" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti.
OKUL TAHLİYE EDİLDİ, BOMBA İMHA UZMANLARI ÇAĞRILDI
Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik şeridi çekerken, okula bomba imha uzmanları çağrıldı.
VELİLER OKULA AKIN ETTİ
Haberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi.
13 YIL ÖNCE ASKERİ ALANDAN TOPRAKLA OKULA GETİRİLMİŞ
Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.
-
devamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
bu okul daha da araştırılsın. bir çocuk bombayla oynasaydı ne olurdu. . .Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
-
Korkmuslardir cocuklarCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
-
nasıl bir millet olduk, şov yapmaya bayılıyoruz 1 haber vay beCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
-
TEK VATAN TEKMILLET TEK REIS BIRE BIRECevap Yaz 6 13 Yayından Kaldır