Son dakika: İlknur Aktaş: "Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmelerini istiyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: İlknur Aktaş: "Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmelerini istiyoruz"

Son dakika: İlknur Aktaş: 'Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmelerini istiyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep Doğuş Gold Asya Takımı Teknik Direktörü İlknur Aktaş, "Dışardan transfer değil de önceliğimiz Gaziantepli kızları spora kazandırmak ve onları spora teşvik edip iyi bir hayat seçmeleri adına önemli bir adım attırmak istiyoruz" dedi.

Gaziantep Doğuş Gold Asya Takımı Teknik Direktörü İlknur Aktaş, "Dışardan transfer değil de önceliğimiz Gaziantepli kızları spora kazandırmak ve onları spora teşvik edip iyi bir hayat seçmeleri adına önemli bir adım attırmak istiyoruz" dedi.

TFF Kadınlar 2. Lig ekibi Gaziantep Doğuş Gold Asya takımı Teknik Direktörü İlknur Aktaş, kız çocuklarının spor faaliyetlerinde daha çok yer alması için çalıştıklarını belirtti. Fenerbahçe'de de antrenörlük yapan Aktaş, kız çocuklarının daha iyi bir hayat seçmelerine yardımcı olduklarını ifade etti. Aktaş, "Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'ye girdim ve yaklaşık 2.5 sene altyapı kademesinde antrenör olarak görev aldım. Fenerbahçe tarihine de geçtim. Çünkü erkek takım çalıştıran ilk kadın antrenör oldum" diye konuştu.

"Kulübün projesi beni etkiledi"

Asya Kulübü'nün projesinin kendisini etkilediğini aktaran İlknur Aktaş, "Kadın liginde devam etmeye karar verdim. Geçen sezon Antalya'da düzenlenen lig organizasyonunda Kireçburnu'nun başında yer aldım. Bunun ardından UEFA A Lisans kursuna başvurdum, onu bekliyordum. Bu esnada Gaziantep'ten teklif geldi. Yeni bir oluşum içinde olan Gaziantep Asya takımından teklif aldık. İstanbul'da 3-4 gün bir araya geldik, görüşme yaptık. Hedefleri olan bir takım, genç kızlara yönelik projeleri çok önemliydi, beni cezbeden o oldu" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak"

Kariyerinde hedeflerinden birinin Fenerbahçe'de A Takım antrenörlüğü yapmak olduğunu söyleyen Aktaş, "Türkiye'de bir ilki başararak kadın antrenör olarak Fenerbahçe'de antrenörlük yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Kız çocuklarını spora teşvik etmek istiyoruz"

Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi hayat seçmelerini sağlamak istediklerinin altını çizen İlknur Aktaş, "Kulübümüzün çok güzel hedefleri, projeleri var. Kız çocuklarına yatırım yapıyorlar ve beni en çok bu cezbetti. Hedefimiz altyapıdan genç kızlar yetiştirmek. Takımımızın kadrosunda tamamen Gaziantepli kızlardan oluşan ekip var. Önceliğimiz Gaziantepli kızları spora kazandırmak. Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmeleri adına çalışmalarımızı yapıyoruz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Son dakika: İlknur Aktaş: 'Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmelerini istiyoruz'
Son dakika: İlknur Aktaş: 'Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmelerini istiyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, 14.00'te İstanbul'da olacak
Diego Rossi, Fenerbahçe'de! Uruguaylı yıldız, 14.00'te İstanbul'da olacak
Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi! Erol Bulut, İngiliz futbolcuyla görüşerek ikna etti
Steven Caulker'ın Gaziantep FK'ya imza atması an meselesi! Erol Bulut, İngiliz futbolcuyla görüşerek ikna etti
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe, Beşiktaş'ın önünde az farkla favori
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Neşet Ertaş Deniz Akkaya
Spor Marcao Cristiano Sergen Yalçın Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika: İlknur Aktaş: "Kız çocuklarını spora teşvik edip iyi bir hayat seçmelerini istiyoruz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 10:18:57. #1.16#

title