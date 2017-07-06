Son Dakika! İlker Başbuğ'un ve 18 Kişinin Dosyası AYM'de
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ve 18 kişinin dosyası, Yüce Divan talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi, "Ergenekon" davasında, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile Dursun Çiçek, Hasan Iğsız ve Nusret Taşdeler'in de aralarında bulunduğu 19 sanık hakkındaki dosyanın Yüce Divan sıfatıyla yetkili ve görevli Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar verdi. İlker Başbuğ'un da arasında bulunduğu 19 sanık ile ilgili dava Ergenekon dosyasından ayrılmıştı.
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