Son dakika! İlke Özyüksel, Tokyo puanını 122'ye çıkardı

Edinilen son dakika haberine göre Modern pentatlon milli sporcusu İlke Özyüksel, Macaristan'ın Szekesfehervar kentinde yapılan ve 36 sporcunun katılmaya hak kazandığı UIPM Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde 1322 puan alarak, Tokyo Olimpiyatları'na yönelik toplam puanını 122'e çıkardı.

Modern pentatlon milli sporcusu İlke Özyüksel, Macaristan'ın Szekesfehervar kentinde yapılan ve 36 sporcunun katılmaya hak kazandığı UIPM Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde 1322 puan alarak, Tokyo Olimpiyatları'na yönelik toplam puanını 122'e çıkardı.

Macaristan'da yapılan UIPM Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde kadınlar kategorisi tamamlandı. Milli sporcu İlke Özyüksel, 29'uncu sırada başladığı final müsabakasını 1322 puan ile 22'inci sırada tamamladı ve Tokyo Olimpiyatları için 34 puan daha alarak, toplam puanını 122'ye çıkardı.

UIPM Pentatlon Dünya Kupası Finali'nde İngiliz sporcu Kate French 1384 puan alarak birinci sırada bitirirken, Alman sporcu Annika Schleu 1378 puanla ikinci sırada, Macar sporcu Michelle Gulyas, 1376 puanla üçüncü sırada tamamladı.

UIPM Pentatlon Dünya Kupası Finali, 15 Mayıs'ta 36 erkek sporcunun final müsabakasına sahne olacak. Ardından 16 Mayıs'ta 15 ülkenin kadın ve erkek sporcuları Karışık Bayrak Yarışı'nda ülkelerini temsil edecek.

Tokyo Olimpiyatları'na yönelik ülkemizin kota durumu, haziran ayında Mısır'da yapılacak UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası'nın ardından UIPM tarafından yayınlanacak 'UIPM Olimpik Dünya Sıralaması' ile belli olacak. Ağustos ayında yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin yeterli puan alınması halinde, azami iki kadın ve iki erkek pentatletle temsil edilme hakkı bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı