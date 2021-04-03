Son dakika... İlkadım Jandarma'dan HES kodu sorgulaması ve sokağa çıkma yasağı uygulaması
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Son dakika... İlkadım Jandarma'dan HES kodu sorgulaması ve sokağa çıkma yasağı uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... İlkadım Jandarma'dan HES kodu sorgulaması ve sokağa çıkma yasağı uygulaması

Son dakika haber... Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması ve HES kodu sorgulaması yaptı.

Samsun'da İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol uygulaması ve HES kodu sorgulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da dün akşam saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunanların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı. Denetimleri sıklaştıran jandarma ekipleri kısıtlamaya uymayanlara adli ve idari işlem uyguladı. - SAMSUN

Son dakika... İlkadım Jandarma'dan HES kodu sorgulaması ve sokağa çıkma yasağı uygulaması
Son dakika... İlkadım Jandarma'dan HES kodu sorgulaması ve sokağa çıkma yasağı uygulaması
Son dakika... İlkadım Jandarma'dan HES kodu sorgulaması ve sokağa çıkma yasağı uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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