Son Dakika | İlk yavru caretta carettalar denizle buluştu
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Son Dakika | İlk yavru caretta carettalar denizle buluştu

Bir son dakika haberine göre Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Belek sahillerinde bu yılın ilk yavruları, 11 Temmuz itibarıyla denizle buluştu.

Son Dakika | İlk yavru caretta carettalar denizle buluştu
17.07.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:43

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük caretta caretta deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Belek sahillerinde bu yılın ilk yavruları, 11 Temmuz itibarıyla denizle buluştu.

Antalya'nın Serik ilçesinde Belek sahilleri olarak bilinen Aksu'nun Kundu plajından başlayıp, Kadriye, Belek, Boğazkent, Manavgat'ta ise Denizyaka sahilini içine alan 30 kilometrelik kumsaldaki yuva sayısında, bu yıl koronavirüs nedeniyle rekor yaşanıyor. Bölgede, 21 yıldır caretta carettalar üzerine mayıs-eylül döneminde çalışmalar yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı, Hacettepe Üniversitesi'nden Dr. Ali Fuat Canbolat başkanlığında yaklaşık 35 kişilik ekip görev yapıyor. İlk yuvanın mayıs ayı son haftalarında oluştuğu kumsallarda, ilk yuva çıkışı da Belek oteller bölgesindeki bir yuvadan 12 yavru olarak gerçekleşti. Bir gün sonra da Aksu oteller bölgesindeki bir yuvadan 13 yavru çıkışı olduğu belirlendi.  

İLK ÇIKIŞ 11 TEMMUZ'DASabahın ilk ışıklarıyla yumurtalarını kırıp yuvalarından çıkan yavrular, denizin mavi sularıyla buluştu. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunu EKAD gönüllüsü Gizem Becit, bu yılın ilk yavru çıkışlarının Belek ve Aksu'daki oteller bölgesindeki iki yuvadan gerçekleştiğini söyledi. Becit, yavruların yuva ve kumsala bıraktığı izlerden yaptıkları belirlemeye göre, 11 Temmuz günü Belek oteller bölgesindeki bir yuvadan 12 yavru çıktığını kaydetti. TOPLAM 25 YAVRU OLDU12 Temmuz'da ise Aksu oteller bölgesindeki bir yuvadan 13 yavru olmak üzere iki günde 25 yavrunun denizle buluştuğunu anlatan Gizem Becit, her iki yuvadan çıkışların devam edeceğini aktardı. Becit, "Yavru çıkışlarımız zaten 45-60 gün aralığında hava sıcaklığına bağlı oluyor. Bu sene pandemi kaynaklı otel önü yuvalarımız daha fazla olduğundan ilk çıkışlarımızı da oralarda gördük" dedi. YUVA REKORU BEKLENİYOR

Yavru çıkışlarının önümüzdeki 10 gün içinde artacağını anlatan EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, geçen yıl bölgede toplam 2 bin 150 yuva olduğunu, 21 yıllık süreçteki en fazla yuva sayısının ise 2016'da 2 bin 550 olarak kaydedildiğini açıkladı. Yuvalama sürecinin iki hafta daha sürmesini beklediklerini anlatan Dr. Canbolat, "Şu an itibarıyla yuva sayısı 2 bini buldu. İki haftalık süreçle birlikte 2016'daki 2 bin 550 rekor yuva sayısını geçme olasılığımız var" dedi. 


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Kaynak: DHA

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