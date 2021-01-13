Son dakika... İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı
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Son dakika... İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

13.01.2021 20:03 | Son Güncelleme: 13.01.2021 20:12
Son dakika... İlk CoronaVac aşısı Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı

Son dakika sağlık haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yapılmasının ardından "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı yapılmasının ardından "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum, hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Koca'ya yapıldı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle geldiği hastanede sağlık görevlilerince aşı yapılan Koca, yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsınız, bugün öyle bir gün." ifadesi kullandı.

Aşılamanın dünyada başlamasıyla bu ışığın görüldüğünü kaydeden Koca, "Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Koca, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğinin altını çizerken, "Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşı. Normal, eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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