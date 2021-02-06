Son dakika... İlk Avrupa Hado Şampiyonası'na İstanbul ev sahipliği yapacak

Fiziksel harekete dayalı sistemiyle ön plana çıkan Japon artırılmış gerçeklik oyunu hado, yıl sonuna kadar 30 şehirde sporseverlerin kullanımına sunulacak.

Yakan topun günümüz versiyonunda artırılmış sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak uygulanan hado, diğer e-sporlardan farklı olarak oyuncularına hareket etme imkanı sağlamasıyla dikkati çekiyor.

60 metrekare bir sahada cinsiyet, yaş, boy ve kilo farkı gözetmeksiniz bire bir, ikiye iki ve üçe üç iki takımın 80 saniyelik setler üzerinden oynadığı hado, kondisyon, konsantrasyon gerektiren ve patlayıcı güç kullanılan bir spor branşı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'ye 2019 Ekim ayında gelen hadonun, haziran ayına kadar 10, yıl sonuna kadar da 30 şehirde kurulumunun tamamlanması planlanıyor.

İstanbul, 23-26 Eylül'de 16 milli takımın katılacağı ilk Hado Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

"Çok patlayıcı güç kullanılan bir spor"

Hado Türkiye Direktörü Koray Erdemir, AA muhabirine, hadonun Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) bünyesinde bulunduğunu söyledi.

Hadonun yakan top oyununun günümüz versiyonunda artırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılarak uygulanan bir spor branşı olduğunu belirten Erdemir, "Altı metreye 10 metre bir sahada, artırılmış gerçeklik perdelerinin önünde bire bir, ikiye iki ve üçe üç oynanan bir spor branşı. Yakan toptaki gibi iki takımın oynadığı gerçekten ciddi bir kondisyon, konsantrasyon gerektiren, 80 saniyelik setler üzerinden oynanan ve çok patlayıcı güç kullanılan bir spor." diye konuştu.

Erdemir, sporun 2019 Ekim ayında Türkiye'ye geldiğini fakat bunun yaklaşık 12 aylık döneminin pandemiyle geçtiğini aktararak, esas planladıkları programlarının 6 ay gerisinde olduklarını, sistemin İstanbul Kartal'da bir alışveriş merkezinde kurulu olduğunu belirtti.

Rumeli Üniversitesiyle yaptıkları anlaşma gereği antrenörlük eğitimi verildiğini, mayıs ayında Muğla Üniversitesinde ilk hado üniversiteler arası şampiyonanın gerçekleştirileceğini dile getiren Erdemir, Marmara Üniversitesi ile imzalanan protokolle milli takım seviyesindeki oyuncuların tüm genetik incelemelerinin yapıldığını kaydetti.

Erdemir, Sakarya merkezli yedi şehre sistemin kurulumuna başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Haziran ayında Türkiye'nin en azından 10 şehrinde hadonun konumlanmış ve ulaşılabilir olmasını sağlayacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar 30 şehirde tamamlamak. Dünyada ilk Hado Avrupa Şampiyonası'nı 23-26 Eylül'de 16 milli takımın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu dünyada Uzak Doğu'dan sonra ilk Avrupa organizasyonu olması açısından çok önemli. 25 ülkenin hado hakları bizde, eylül periyoduna kadar diğer Türkiye dışındaki 3 ya da 4 ülkede de kurulumlarımızı tamamlayıp, İspanya, Portekiz, İngiltere ve İtalya gibi ülkelerle beraber buraya davet edip 16 takımlı ilk Hado Avrupa Şampiyonasını İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Bu benim bildiğim kadarıyla e-spor alanında ulusal spor branşı seviyesinde ilk uluslararası milli karşılaşmaların oynanacağı şampiyona olacak."

"Okullarda aktif oynanan bir spor branşı pozisyonuna gelecek"

Okulların tekrar tam kapasiteyle açıldığında hadonun aktif oynanan spor branşı pozisyonuna geleceğini dile getiren Erdemir, "Bizim bir periyodumuz 80 saniye, 3 set bile oynatsanız 24 kişilik sınıf bir beden eğitimi dersinde yoğun bir tempoda tüm enerjisini boşaltabiliyor. Normalde bütün okullarda spor salonu yok ama size 60 metrekare kullanılabilir bir spor salonu imkanı yaratıyor." dedi.

Erdemir, teknolojinin geliştiğini ifade ederek, "Hado'nun sistemi 5G teknolojisi geldiği takdirde Sakarya'daki herhangi bir takımı, kendi mekanında başka bir ülkedeki takımla karşılıklı maç yapabiliyor konumda olacak. Şu an bütün sistemimiz buna hazır. Bu da size seyahat etmeden kendi şehrinizden ayrılmadan farklı ülkelerle aktif, kondisyonel bir spor yapma imkanı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Sakarya'dan milli takıma rekabetçi çocuklar yetiştirmek"

Merkezi Sakarya olmak üzere 7 ilin hadonun bölge temsilciliğini alan Nurettin Tepe de artırılmış gerçeklikte sporcuların fiziksel olarak işin içine dahil olduğunu ve enerji harcadığını söyledi.

Tepe, temsilcilik için Koray Erdemir ile irtibata geçtiklerini aktararak, "Sakarya'yı merkez yapmak kaydıyla Ankara, Bursa, Bolu, Yalova, Düzce ve Kocaeli'de tüm lisans haklarını kendilerinden aldık. Sakarya'yı merkez yaparak diğer illerde de bu sistemin yayılmasını sağlayacağız. Temel hedefimiz, yaygınlaşıp profesyonel liglerin oluşturulmasından sonra Sakarya'mızdan milli takıma rekabetçi çocuklar yetiştirmek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz