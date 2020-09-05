Son dakika! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı
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Son dakika! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı

Gelen son dakika haberine göre Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 4 ayda 1 milyar kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağladı.

Son dakika! Ilısu Barajı'ndan ekonomiye 4 ayda 600 milyon lira katkı
05.09.2020 09:13 | Son Güncelleme: 05.09.2020 09:16

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), 4 ayda 1 milyar kilovatsaat enerji üreterek ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dicle Nehri üzerindeki baraj ve HES'in 19 Mayıs'ta devreye alınan ilk türbininin 200 megavat kurulu gücünde üretime başladığı hatırlatıldı.

Barajın kurulu gücünün 1200 megavat olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu yatırımla yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon kilovatsaat enerji üretileceği bildirildi.

Ilısu Barajı'nın temelden yüksekliğinin 135 metre ve 24 milyon metreküp gövde hacmi ile Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin ikinci büyük barajı olduğu aktarılan açıklamada, barajın "ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj" tipinde dolgu hacmi bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı kaydedildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da Ilısu Barajı ve HES'te 5 Eylül 2020 itibarıyla 1 milyar kilovatsaat enerji üretilerek, ülke ekonomisine yaklaşık 600 milyon lira katkı sağlandığını belirtti.

Barajda şimdiye kadar toplam 3 ünitenin devreye alındığını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Geriye kalan diğer 3 ünitede ise test çalışmaları devam etmekte olup 2020 yılı içerisinde tamamının devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu Barajı tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 2,8 milyar lira katkı sağlayacaktır."

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Kaynak: AA

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