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Son Dakika | İlik nakli için İzmir'e giden ailenin borcunu polis ödedi

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel
Son Dakika | İlik nakli için İzmir'e giden ailenin borcunu polis ödedi

Son dakika gündem haberi: NEVŞEHİR'de polis ekipleri, bin TL idari para cezasını ödemediği için aranan S.Y.'yi yolcu otobüsünde yakaladı.

NEVŞEHİR'de polis ekipleri, bin TL idari para cezasını ödemediği için aranan S.Y.'yi yolcu otobüsünde yakaladı. Çocuğuna ilik nakli için İzmir'e gittiğini, cezayı ödeyecek gücü olmadığını söyleyen kadının borcunu, polisler aralarında topladıkları para ile ödedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şehirlerarası bir otobüsü durdurdu. Ekipler, kimlik kontrolünde kesinleşmiş bin TL adli para cezası nedeniyle Erzurum'da aranan S.Y.'yi yakaladı. 5 ve 17 yaşındaki iki çocuğu ile Kale Şehit İsmail Arslan Polis Merkez Amirliği'ne getirilen S.Y., 14 yaşındaki çocuğunun lösemi hastası olduğunu, ilik nakli için İzmir'e gittiğini söyledi. Adli makamlarca kendisine verilen bin TL cezayı ödeyecek gücünün olmadığını söyleyen S.Y.'ye polisler yardım etti. Polisler, aralarında para toplayarak S.Y.'nin idari para cezasını ödedi, ayrıca bir hayırseverin desteğiyle de İzmir'deki masraflarını karşılamak için yardım yapıldı. S.Y. ile 2 çocuğu daha sonra otobüse bindirilerek uğurlandı.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Son Dakika Haberleri
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