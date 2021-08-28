İlhan Palut: "1 puanı kazanç olarak görüyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlhan Palut: "1 puanı kazanç olarak görüyorum"

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Spor

İlhan Palut: "1 puanı kazanç olarak görüyorum" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor maçı sonrası, "Genel manada oyuna baktığımızda Adana Demirspor'dan aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum" dedi.

İlhan Palut: "1 puanı kazanç olarak görüyorum"

ADANA - Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Adana Demirspor maçı sonrası, "Genel manada oyuna baktığımızda Adana Demirspor'dan aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum" dedi.

Süper Lig'in 3.haftasında Konyaspor deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Ligin 3.maçında iyi bir başlangıç yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyorduk. Adana Demirspor'un da reaksiyon içerisinde olacağı aklımızdaydı. Adana Demirspor maça çok istekli başladı. 23.dakikaya kadar Adana Demirspor maçta tek hakimdi. İkinci yarı dengeli bir oyun vardı. Değişikliklerden sonra rakip kalede daha çok bulunan bir Konyaspor vardı. Golden sonra takımımız çok iyi reaksiyon verdi ve 1-1'i yakaladık. Çok iyi bir günümüzde olduğumuzu söyleyemem. Genel manada oyuna baktığımızda Adana Demirspor'dan aldığımız 1 puanı kazanç olarak görüyorum" diye konuştu.

İlhan Palut: '1 puanı kazanç olarak görüyorum'
İlhan Palut: '1 puanı kazanç olarak görüyorum'
İlhan Palut: '1 puanı kazanç olarak görüyorum'
İlhan Palut: '1 puanı kazanç olarak görüyorum'
İlhan Palut: '1 puanı kazanç olarak görüyorum'
İlhan Palut: '1 puanı kazanç olarak görüyorum'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Balotelli'nin sinirden çılgına döndüğü maçta Adana Demirspor, sahasında Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı
Mario Balotelli oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini birbirine kattı! Sinirden takım arkadaşını yumrukladı
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mansur Yavaş İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Ezgi Mola Ebru Şallı Kemal Sunal
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İlhan Palut: "1 puanı kazanç olarak görüyorum" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 01:30:43. #1.15#

title