Son dakika: İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika: İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

09.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:01
Son dakika: İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir

Son dakika haberine göre İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

İLETİŞİM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız, kabinesini kurarak milletimizin takdirine sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır. Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66'ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır. Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın Bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir. Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır. Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir."

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika: İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin açıklama yapacak
Son Dakika: İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifa paylaşımına ilişkin açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Albayrak'ın istifasını kabul etti
Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Son dakika haberi: Bakan Albayrak'tan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Burak Özçivit Yasemin Allen Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Tisserand Caner Erkin Ali Şansalan Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: İletişim Başkanlığı: Bakan Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 23:25:17. #1.15#
title