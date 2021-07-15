Son dakika haberleri | İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlatıyor
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Son dakika haberleri | İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlatıyor

Son dakika haberleri | İletişim Başkanlığı 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz anıtlarından canlı yayınlanan programda, darbe girişiminde şehit olan vatandaşların kahramanlık hikayeleri İngilizce olarak tüm dünya kamuoyuna anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde 15 Temmuz anıtlarından canlı yayınlanan programda, darbe girişiminde şehit olan vatandaşların kahramanlık hikayeleri İngilizce olarak tüm dünya kamuoyuna anlatılıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenledi. İstanbul ve Ankara'daki 15 Temmuz anıtlarından canlı yayınlanan programda, 251 şehit tek tek anılıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ortaya koydukları kahramanlık hikayeleri, İngilizce olarak da görsel bir sunum eşliğinde dünya kamuoyuna anlatılıyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde saat 09.30'da başlayarak 11.30'a kadar sürecek olan programda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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