Son Dakika | İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemeli
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Son Dakika | İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemeli

10.01.2021 17:32 | Son Güncelleme: 10.01.2021 17:39
Son Dakika | İletişim Başkanı Altun: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden özür dilemeli

Son dakika haberi: İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten özür dilemesi gerektiğini bildirdi.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletten özür dilemesi gerektiğini bildirdi. 

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde Cumhurbaşkanı' demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır. Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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