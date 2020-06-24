Son dakika... İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklamada...
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Son dakika... İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklamada...

Son dakika güncel haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür.

Son dakika... İletişim Başkanı Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TİKA tabelasını sökmesine ilişkin açıklamada...
24.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:31

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, Kudüs'te Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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