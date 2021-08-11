Son dakika: İlçe jandarma komutanlığının bahçesi de, devriye araçları da sular altında kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: İlçe jandarma komutanlığının bahçesi de, devriye araçları da sular altında kaldı

Son dakika: İlçe jandarma komutanlığının bahçesi de, devriye araçları da sular altında kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel sebebiyle kent merkezi adeta göle döndü.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde etkili olan sel sebebiyle kent merkezi adeta göle döndü. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesi de, devriye araçları da sel felaketi sebebiyle sular altında kaldı.

Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ilçede sel baskınları yaşandı. Devam eden yağışın etkili olduğu Bozkurt ilçesinde bazı köyler adeta göle dönerken, köprüler yıkıldı, ev ve iş yerlerini bastı, araçlar da sular altında kaldı. Bozkurt İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde de sel felaketi meydana geldi. Sel sebebiyle devriye araçları sular altında kaldı. - KASTAMONU

Son dakika: İlçe jandarma komutanlığının bahçesi de, devriye araçları da sular altında kaldı
Son dakika: İlçe jandarma komutanlığının bahçesi de, devriye araçları da sular altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Taksi şoförü, sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
Taksi şoförü, sevgilisini sokak ortasında karnından bıçakladı! Dehşeti yaşayan genç kadın, şikayetçi olmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Gülben Ergen Aytaç Şaşmaz Deniz Akkaya Berdan Mardini
Spor Muslera Merve Çoban Lionel Messi Hakan Reçber Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: İlçe jandarma komutanlığının bahçesi de, devriye araçları da sular altında kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:52:44. #1.15#

title