Son dakika! İLBANK'tan Rize'ye 3 yılda 214 milyon 332 bin liralık yatırım desteği

Son dakika haberler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası (İLBANK) tarafından Rize'ye son 3 yılda 214 milyon 332 bin lira kaynak aktarılarak 53 işin tamamlanması sağlandı, toplam büyüklüğü 94 milyon 750 bin lira olan 17 işin yapımı ise devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili kuruluşu olan İller Bankası (İLBANK) tarafından Rize'ye son 3 yılda 214 milyon 332 bin lira kaynak aktarılarak 53 işin tamamlanması sağlandı, toplam büyüklüğü 94 milyon 750 bin lira olan 17 işin yapımı ise devam ediyor.

AA muhabirinin İLBANK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, tamamlanan 53 işin, 6'sı atık su, 9'u içme suyu, 33'ü şehircilik ve 5'i üstyapı ve diğer altyapı yatırımları oldu.

Yapılan yatırımlar arasında Ayder yaylasının güzelliğini gelecek nesillere aktarmak ve doğayı korumak amacıyla İLBANK tarafından hazırlanan projeler dikkati çekiyor.

Bu kapsamda İLBANK'ın 7,5 milyon lira yatırım desteği verdiği, doğa ile uyumlu, üstü kapalı bir mimariyle hayata geçirilen atık su arıtma tesisi hizmete alındı.

Ayder yaylasındaki yol ve altyapı çalışmaları da tamamlandı. Bu projeye de İLBANK tarafından 16 milyon 500 bin lira destek verildi.

Ayrıca İLBANK tarafından Ayder'e spor tesisi de yaptırılıyor.

Yüzde 70'lik kısmı tamamlanan yatırıma 6,9 milyon destek sağlayan İLBANK, proje tamamlandığında ise toplam 7,5 milyon lira kaynak aktarmış olacak.

Ayrıca İLBANK'ın 32 milyon liralık destek sağladığı 15 Temmuz Meydanı ikinci etap ikmal (zemin altı otopark, meydan, ticaret birimleri) çalışmaları da bitirildi.

Ardeşen ilçesindeki 3,6 milyon liralık, Seslikaya, Yavuz ve Şenyamaç köyleri içme suyu inşaatı ile Madenli ilçesindeki 4,5 milyon liraya mal olan içme suyu inşaatları da tamamlandı.

Köy yollarına 1 milyon liralık destek

İLBANK, köy yolları ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına da katkı sağlıyor.

Bu kapsamda Girne Caddesi'nde tamamlanan sağlıklaştırma çalışmaları projesine 1 milyon 200 bin lira destek verildi.

Rize'nin Güneysu ilçesindeki köy yollarına ise 1 milyon lira destek sağlanarak beton kaplamaları yapıldı.

Öte yandan, İLBANK, 6'sı atık su, 4'ü şehircilik ve 7'si üstyapı ve diğer altyapı projeleri olan 17 yatırımın çalışmalarını sürdürüyor. İLBANK bu yatırımlara 94 milyon 750 bin lira kaynak ayırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş