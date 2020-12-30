Son dakika: İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı yatırımları değerlendirildi
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Son dakika: İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı yatırımları değerlendirildi

30.12.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:59
Son dakika: İl Özel İdaresi'nin 2020 yılı yatırımları değerlendirildi

Son dakika ekonomi haberine göre Osmaniye İl Özel İdaresi'nin Aralık ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda 2020 yılı içerisinde yapılan yatırımlar ve çalışmalar değerlendirildi.

Osmaniye İl Özel İdaresi'nin Aralık ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda 2020 yılı içerisinde yapılan yatırımlar ve çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda gündeme dair konuların görüşülmesinin ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreter Mustafa Bolat tarafından 2020 yılında yapılan çalışmaların sunumu yapıldı. Sunumda araç makine parkı durumu, personel sayısı, idarenin mali durumu, gelir artırıcı çalışmalar ve yatırımlar ile yer fıstığı müzesi, trafik parkı, Karacaoğlan anıt mezarı, Karaçay projesi, uçak iniş şeridi, Kadirli Hükümet Konağı ile jandarma binası, alkol bağımlılığı mücadele merkezi, Bahçe diş ünitesi ve diyaliz merkezi gibi devam eden projeler durumu hakkında bilgilendirmeler yer aldı.

Sunum sonunda konuşan Bolat, "Yapılan projelerin kurumlar ile işbirliği içerisinde yapıldı. Gelir gider dengesi hakkında kurumumuzun Türkiye'deki en iyi Özel İdarelerden biridir. Borcu olmayan bir Özel İdareyiz. Meclisimizin her bir üyesinin yapılan mali, idari, mülki, ihale, aklımıza gelen her konuyu sorup öğrenebileceğini, her zaman hesap verebiliriz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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