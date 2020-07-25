Son Dakika | İl Müftü Ali Erhun, "Ayasofya'nın ibadete açılması sıradan bir olay değildir"
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Son Dakika | İl Müftü Ali Erhun, "Ayasofya'nın ibadete açılması sıradan bir olay değildir"

Son dakika haberleri... Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sıradan bir olay olmadığı anlatarak, "Tarih yeniden yazılıyor.

Son Dakika | İl Müftü Ali Erhun,
25.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 13:34

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması sıradan bir olay olmadığı anlatarak, "Tarih yeniden yazılıyor. Yarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ayasofya'nın açılması aynı zamanda bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Artık zamanımızı boş yerlerde tüketme lüksümüz yok" dedi.

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Söğüt ve Pazaryeri'nde din görevlileri ile bir araya geldi. İlk olarak Söğüt Sır Hoca Cami'nde ilçe müftülüklerinde görev yapan din görevlileri ile bir araya gelen İl Müftüsü Erhun, burada Sır Hoca Cami İmam Hatibi Ali İhsan Uslu'nun Kur'anı Kerim tilavetini dinledi. Ardından açılış konuşmasını yapan Söğüt İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu, "Hocamız, yoğun mesaisine rağmen bizlere zaman ayırarak toplantımıza katılmış bulunmaktadır. Teşriflerinden dolayı kıymetli hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Göreviniz gönül görevidir"

İl Müftü Ali Erhun ise, din görevlilerine hitaben "Allah resulünün (SAV) varisleri olarak mihrap ve minberlere vekalet eden sizler, rabbiniz katında çok yüce bir makama sahipsiniz. Bu yüce makamın kadrini ve kıymetini bilerek görevimizi hassasiyetle sorumluluk içerisinde ifa edelim. Görevimiz gönül görevidir.Rabbimiz bize cami, mihrap ve minber görevi vererek, vaaz edip Kuran okumak gibi ulvi bir meşgale ile onurlandırdı. O halde mensubiyetine müdrik olarak bu görevi ifa edelim" dedi.

"Cennetin yolu nefsin hoşuna gitmeyen engellerle doludur"

İmam Gazali Hazretlerinin çalışma mumunu "Boşa harcayacak nefesim yok" diyerek parmaklarıyla söndüğünü hatırlatan Müftü Ali Erhun "İmandan, ihlastan ve samimiyetten yoksun geçen ömrün, bir günlük kıymeti yoktur. Bir ömürde ilim, ibadet ve zikir varsa o ömür bereketlidir. Bu yüzden Kuran-ı Kerimde, inkarcıların bin yıllık ömürleri bir gün ya da bir günden az bir süre olarak değerindedir. Sizler zora talip olmalısınız, iman etmek ve imanlı yaşamak zordur. Cennetin yolu nefsin hoşuna gitmeyen engellerle doludur" dedi.

"Ayasofya'nın açılması sıradan bir olay değildir"

Söğütten Pazaryeri'ne geçen İl Müftü Ali Erhun, burada görev yapan dine görevlilerine seslenerek, "Ayasofya'nın açılması sıradan bir olay değil. Tarih yeniden yazılıyor. Yarından sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gözlerinizi, gönüllerinizi, ufkunuzu açık tutun arkadaşlar. Ayasofya'nın açılması aynı zamanda bizlere büyük bir sorumluluk yüklüyor. Artık zamanımızı boş yerlerde tüketme lüksümüz yok. Çünkü Müslüman İbn'ül vakittir yani zamanın çocuğudur. Aklımızı ve gönlümüzü ilim ve hikmetle dolduralım. İnanç kalenizi sağlam inşa edin ki istismarcılar inanç dünyanıza tesir etmesin" dedi.

Toplantı akabinde din görevlileri ile bir süre hasbıhal eden Müftü Ali Erhun, Pazaryeri İlçe Müftülüğüne geçerek ziyaretine son verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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