Son Dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek?

Son Dakika: İl içi atama sonuçları gün içerisinde MEBBİS üzerinden açıklanacak. Atama işlemi gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirecek. Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin gerçekleştirdiği başvurular doğrultusunda il içi atama işlemleri yapılacak. Peki, İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek?