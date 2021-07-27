Son Dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek?

Son Dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: İl içi atama sonuçları gün içerisinde MEBBİS üzerinden açıklanacak. Atama işlemi gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirecek. Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin gerçekleştirdiği başvurular doğrultusunda il içi atama işlemleri yapılacak. Peki, İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek?

Son Dakika: İl içi atama sonuçları gün içerisinde MEBBİS üzerinden açıklanacak. Atama işlemi gerçekleştirilen öğretmenler 2 Ağustos itibariyle görevden ayrılma işlemlerini gerçekleştirecek. Bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış öğretmenlerin gerçekleştirdiği başvurular doğrultusunda il içi atama işlemleri yapılacak. Peki, İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı il isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri için sonuçları 27 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

İL İÇİ TAYİN NASIL BELİRLENECEK?

1- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Sarıgül Abdurrahman Bulut Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken İrem Derici Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı
Spor Diego Balotelli Mesut Özil Roger Schmidt Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: İl içi atama sonuçları açıklandı mı? MEB il içi atama sonuçları nasıl öğrenilecek? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 22:32:17. #1.15#

title