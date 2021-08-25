Son dakika... İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
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Son dakika... İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi

Son dakika... İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karabağlar ilçesindeki 56 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Karabağlar ilçesindeki 56 mahalle muhtarı ile bir araya geldi.

İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, akşam saat 18.00 sıralarında Karabağlar Kaymakamlık Binası toplantı salonunda ilgili birim amirleri ve Karabağlar ilçesindeki 56 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Toplantıda birim amirlerince, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalar hakkında durum değerlendirmesi yapıldı. Görüş, öneri ve çözüm yolları hakkında yapılacak işlemler hakkında gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından; muhtarların taleplerini dinleyen Şahne, dile getirilen soruları tek tek cevapladı. Karşılıklı iş birliği kararının alındığı toplantının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - İZMİR

Son dakika... İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
Son dakika... İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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