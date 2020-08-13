Son dakika... İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına ziyaret Bir son dakika haberine göre Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, bir süre önce Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Erhan Demir'i ziyaret etti.

Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, bir süre önce Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Erhan Demir'i ziyaret etti. İl Emniyet Müdürü Aktaş, Jandarma Bölge Komutanlığı binasında gerçekleşen ziyarette, Tuğgeneral Demir ile sohbet etti. Aktaş, daha sonra anı defterini imzalayarak başarı dileklerini iletti. Tuğgeneral Demir ise Aktaş'a ziyaretinden ötürü teşekkür etti. Kaynak: AA