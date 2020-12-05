Son dakika... İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına Konya'da katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına Konya'da katıldı

05.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 05.12.2020 12:18
Son dakika... İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına Konya'da katıldı

Son dakika haberlerine göre Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyada, "trafik cezası yeme, hamsi ye" paylaşımıyla başlatılan, ardından Nevşehir ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün de sosyal medya hesaplarından gülümseten paylaşımlarına Konya İl Emniyet Müdürlüğü de dahil oldu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyada, "trafik cezası yeme, hamsi ye" paylaşımıyla başlatılan, ardından Nevşehir ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün de sosyal medya hesaplarından gülümseten paylaşımlarına Konya İl Emniyet Müdürlüğü de dahil oldu.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En küçük trafik cezası 108 lira. Kurallara uyduğumuzda, 2 kilo hamsi, soğan, limon, yanında helva bir de Vakfıkebir ekmeği. Ceza yeme, hamsi ye." ifadesini kullandı.

Bu paylaşıma cevap veren Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne ait hesaptan, "Bizde ise Nevşehir tava, yanında kuru soğan, Nevşehir pidesi, tatlı olarak çiğleme, çerez olarak da üstüne 1 kilo kabak çekirdeği çitlenir" paylaşımı yapılırken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden de "Bizde ise mis gibi kabak çorbası, büyük ve bol porsiyon ıslama köfte ve yanında bol cevizli, tahinli, kaymaklı kabak tatlısı yenebilir. Ceza yeme, bu mönüden ye." paylaşımı aktarıldı.

Hızla yayılan akıma ayak uyduran Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "#CezaYemeEtliEkmekYe" hashtagi ile yapılan paylaşımda ise "Anlaşıldı merkez. Anadolu'nun lezzet diyarı, hoşgörü şehri Konya'da kurallara riayet edildiği takdirde, önden güzel bir bamya çorbamız, ortaya eşsiz etli ekmeğimiz, ana yemek olarak ise tarihi meşhur fırın kebabımız afiyetle yenebilir. Bitmedi. Bunların hepsinin sonunda acı bir ceza yerine höşmerim tatlımızla kapanışı yapmış olursunuz." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımlara, takipçilerinden de gülümseten cevaplar geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da yaşadıkları illerin emniyet müdürlüklerini etiketleyerek paylaşımları retweet yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

İlgili Haberler

Kaymakamdan sosyal medya üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarına cevap
Kaymakamdan sosyal medya üzerinden yapılan şiddet paylaşımlarına cevap
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da cenaze törenine katıldı
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Şentop, Konya'da cenaze törenine katıldı
Son Dakika | İl Emniyet Müdürlüğü'nden sevindiren hediye
Son Dakika | İl Emniyet Müdürlüğü'nden sevindiren hediye
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Yıldız Tilbe Caner Cindoruk
Spor Samatta Fatih Terim Burak Yılmaz Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Şehit Aralık Survivor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına Konya'da katıldı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 12:30:50. #1.15#
title