Son dakika... İl Emniyet Müdürlüklerinin trafik cezalarına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına Konya'da katıldı

Son dakika haberlerine göre Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyada, "trafik cezası yeme, hamsi ye" paylaşımıyla başlatılan, ardından Nevşehir ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün de sosyal medya hesaplarından gülümseten paylaşımlarına Konya İl Emniyet Müdürlüğü de dahil oldu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğünün sosyal medyada, "trafik cezası yeme, hamsi ye" paylaşımıyla başlatılan, ardından Nevşehir ve Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünün de sosyal medya hesaplarından gülümseten paylaşımlarına Konya İl Emniyet Müdürlüğü de dahil oldu.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "En küçük trafik cezası 108 lira. Kurallara uyduğumuzda, 2 kilo hamsi, soğan, limon, yanında helva bir de Vakfıkebir ekmeği. Ceza yeme, hamsi ye." ifadesini kullandı.

Bu paylaşıma cevap veren Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne ait hesaptan, "Bizde ise Nevşehir tava, yanında kuru soğan, Nevşehir pidesi, tatlı olarak çiğleme, çerez olarak da üstüne 1 kilo kabak çekirdeği çitlenir" paylaşımı yapılırken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünden de "Bizde ise mis gibi kabak çorbası, büyük ve bol porsiyon ıslama köfte ve yanında bol cevizli, tahinli, kaymaklı kabak tatlısı yenebilir. Ceza yeme, bu mönüden ye." paylaşımı aktarıldı.

Hızla yayılan akıma ayak uyduran Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "#CezaYemeEtliEkmekYe" hashtagi ile yapılan paylaşımda ise "Anlaşıldı merkez. Anadolu'nun lezzet diyarı, hoşgörü şehri Konya'da kurallara riayet edildiği takdirde, önden güzel bir bamya çorbamız, ortaya eşsiz etli ekmeğimiz, ana yemek olarak ise tarihi meşhur fırın kebabımız afiyetle yenebilir. Bitmedi. Bunların hepsinin sonunda acı bir ceza yerine höşmerim tatlımızla kapanışı yapmış olursunuz." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada kısa sürede çok sayıda beğeni alan paylaşımlara, takipçilerinden de gülümseten cevaplar geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da yaşadıkları illerin emniyet müdürlüklerini etiketleyerek paylaşımları retweet yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler