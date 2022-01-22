Son dakika... İl Emniyet Müdürlüğü'nden balıkçılara teşekkür - Haberler
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Son dakika... İl Emniyet Müdürlüğü'nden balıkçılara teşekkür

Son dakika... İl Emniyet Müdürlüğü'nden balıkçılara teşekkür
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Van İl Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü açıklarında usulüne uygun avlanan balıkçılara teşekkür etti.

VAN (İHA) - Van İl Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü açıklarında usulüne uygun avlanan balıkçılara teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz Koruma Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğince 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümleri kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde Edremit açıklarında bulunan balıkçı tekneleri ile teknelerde bulunan şahısların evrakları incelenmiş olup, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır. Ayrıca yakalanan inci kefali boyutlarının ve balık tutmada kullanılan ağların genişlikleri kontrol edilerek usulüne uygun olduğu görülmüştür. Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanabilmesi amacı ile hareket eden duyarlı balıkçılarımıza teşekkür ederiz. Yapılan denetimler ve kontrollerimiz ile Van Gölü'ndeki doğal mirasımızı korumaya devam ediyoruz" denildi. - VAN

Son dakika... İl Emniyet Müdürlüğü'nden balıkçılara teşekkür

Son dakika... İl Emniyet Müdürlüğü'nden balıkçılara teşekkür

Son dakika... İl Emniyet Müdürlüğü'nden balıkçılara teşekkür

Son dakika... İl Emniyet Müdürlüğü'nden balıkçılara teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Van Gölü, Van, su, 3. Sayfa, Haber

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