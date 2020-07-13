Son Dakika: İkrime Sabri'den Ayasofya Camii tebriği
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Son Dakika: İkrime Sabri'den Ayasofya Camii tebriği

Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'la görüşen Kudüs eski Müftüsü İkrime Sabri, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının bütün Müslümanları mutlu ettiğini söyledi.

Son Dakika: İkrime Sabri'den Ayasofya Camii tebriği
13.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:07

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'la görüşen Kudüs eski Müftüsü İkrime Sabri, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının bütün Müslümanları mutlu ettiğini söyledi.

Kudüs eski Müftüsü İkrime Sabri, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasından ötürü Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a tebrik mesajlarını iletti.

Video konferans sistemiyle gerçekleştirilen görüşmede Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, tebrik için kendisini arayan Sabri'ye teşekkür ederek, "Ayasofya'nın açılmasının ardından bizi aramanız, mutluluğunuzu ifade etmeniz bizim için çok önemli. Bu açıdan ben çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Kudüs eski Müftüsü İkrime Sabri de Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ayasofya Camii'nin tekrar ezanların okunabileceği, namazların kılınabileceği cami hüviyetine döndürdüğünüzden dolayı tebriklerimi iletmek istiyorum. Bütün ümmet-i Muhammed adına bu güzel kararın bizleri ne kadar sevindirdiğini, mutlu ettiğini sizlere ifade etmek istiyorum" dedi.

"Türkiye bir kez daha ne kadar büyük bir devlet olduğunu ilan etti"

Ayasofya meselesinin Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgili bir mesele olduğunu ifade eden Sabri, "Türkiye egemenlik haklarını kullanmıştır. Bu haber dünyadaki bütün Müslümanların hislerine, duygularına tercüman olmuştur. Onları memnun etmiştir. Bu yönüyle Türkiye bir kez daha ne kadar büyük bir devlet olduğunu, kendi kararlarını kendisinin alabileceğini ve uygulayabileceğini bütün dünyaya ilan etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

Sabri, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu belirterek, "Türkiye'de kanunların sözü geçmektedir. Bu doğrultuda Danıştay'ın almış olduğu karar bir hukuki karardır. Kimsenin Türk adaletinden şüphe etme lüksü olmaz, olamaz. Bu yönüyle Türk mahkemesi çok doğru bir karar almıştır. Sayın Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, Allah kendisinden razı olsun, kendisine hayırlı ömürler lütfetsin, her türlü kötülükten kendisini muhafaza buyursun, mahkemenin almış olduğu bu kararı hemen onaylamak suretiyle milyonlarca Müslümanı sevindirmiştir" diye konuştu.

Sabri ayrıca Başkan Erbaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Filistin halkının selamlarını iletmesini istedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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