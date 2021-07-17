İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: 5 PKK'lı daha teslim oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiğini, 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiğini, 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan örgüt mensuplarının 2009-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Irak, İran ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. İkna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 107'ye yükseldiği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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