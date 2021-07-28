Son dakika! İkna edilen 5 terörist teslim oldu; 3'ünün ailesi Diyarbakır'da evlat nöbetinde

Son dakika haberlerine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim oluğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışması sonucu PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim oluğunu duyurdu. Teslim olanlardan 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da 'evlat nöbetinde' bulunduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu, 3'ünün ailesinin Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aileler arasında bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: " İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2020 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Ayrıca teslim olan örgüt mensuplarından 3'ünün ailesi, Diyarbakır'da devam eden 'evlat nöbeti' eyleminde bulunan ailelerin arasında bulunuyor" denildi. EVLAT NÖBETİNDE 31'İNCİ BULUŞMA

Açıklamada, sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 114'e yükselirken, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde de evlat nöbeti tutan ailelerde de 31'inci buluşmanın gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı