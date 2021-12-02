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Son dakika! İkna çalışması sonucu 1'i gri kategoride 4 terörist teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! İkna çalışması sonucu 1'i gri kategoride 4 terörist teslim oldu

Son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 1'i terörden arananlar listesinde gri kategoride olmak üzere 4 teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda Pkk'dan kaçan 1'i terörden arananlar listesinde gri kategoride olmak üzere 4 teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikna çabaları sonucu 4 terör örgütü mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtilerek, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği vurgusu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1'i terörden arananlar listesinde gri kategoride olmak üzere 4 terör örgütü mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında  teslim olan  örgüt mensubu sayısı 186'ya yükseldi."


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