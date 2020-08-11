Son Dakika | İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
11.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:36
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.
Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi.
(İHA)
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Kaynak: İHA