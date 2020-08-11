Son Dakika | İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütünden kaçışlar artarak devam ediyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.

Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA