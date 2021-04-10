Son Dakika | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)
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Son Dakika | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)

Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Güncel
Son Dakika | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)

Gelen son dakika haberlerine göre TOPRAĞA VERİLDİLERAntalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede aynı gün 6 saat arayla yaşamını yitiren ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Antalya'nın Alanya ilçesinde koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede aynı gün 6 saat arayla yaşamını yitiren ikiz kardeşler Ayşe Demirel ve Şeyda Berber için Emine Özmüftüoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sadece yakın akrabalarının alındığı cenaze töreninde, sosyal mesafe ve maske kuralına özen gösterildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına götürülen Ayşe Demirel ve Şeyda Berber'in cenazeleri, özel kıyafetli görevliler tarafından araçtan indirildikten sonra yine görevliler tarafından toprağa verildi. Öte yandan, Şeyda Berber'in bir çocuğunun da koronavirüs tedavisi gördüğü ve bu nedenle cenazeye gelemediği öğrenildi.


Son Dakika | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)
Son Dakika | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)
Son Dakika | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)
Son Dakika | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)
Son Dakika | İkiz kız kardeşler aynı gün koronavirüsten öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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